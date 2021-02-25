Навального этапировали из СИЗО Москвы, неизвестно куда – адвокаты
Российского оппозиционного Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 Матросская тишина, несмотря на то, что апелляцию на приговор по делу о клевете на ветерана еще не рассматривали. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
В комментарии российскому Интерфаксу Кобзев сказал, что Навальный этапирован из следственного изолятора, его могли отправить в колонию.
"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", – сообщил адвокат.
"Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам" – сказала ТАСС другой адвокат политика Ольга Михайлова.
Михайлова подчеркнула, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
- 22 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации с Евросоюзом.
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