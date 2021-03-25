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Состояние "крайне неблагополучное". Навальный заявил о пытках бессонницей в тюрьме

25.03.2021, 20:16
Состояние
Алексей Навальный (Фото - его Instagram)

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова оценила состояние здоровья своего подзащитного как "крайне неблагополучное". Сам политик жалуется, что по ночам его будят каждый час для проверки и записывают на видео, эти действия он назвал "пыткой бессонницей". Об этом сообщает Медуза

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"Он (Навальный – ред.) испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", – сказала Михайлова. 

Навальный говорит, что у него "классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва". По его словам, в оказании должной медицинской помощи ему отказывают – политику выписали по 2 таблетки ибупрофена в день, а также мазь.

Оппозиционер требует, чтобы его осмотрел приглашенный им специалист, а также чтобы ему передали необходимые лекарства.

По словам супруги политика Юлии Навальной, сотрудники колонии не только отказались пустить к Навальному врача, но и не передали ему написанные на бумаге гимнастические упражнения, которые позволили бы облегчить боль.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России заявили, что состояние здоровья российского оппозиционера "стабильное, удовлетворительное". 

Навальный находится в колонии ИК-2 (находится в городе Покров Владимирской области). 

Читайте также: "Концлагерь в 100 км от Москвы". Навальный нашелся в Покрове: написал, как там сидится

Станислав Стороженко
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