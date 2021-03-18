"Очень плохое высказывание". В Кремле отреагировали на заявление Байдена о Путине-убийце

В Кремле считают "очень плохим" заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал убийцей лидера РФ Владимира Путина. Об этом во время общения с журналистами заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает Meduza.

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"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", – заявил Песков.

В марте Байден на вопрос АВС о том, считает ли он Путина убийцей, ответил "да". Россия тут же отозвала своего посла из США.

В Белом доме сказали, что видели сообщения об отзыве посла, но заверили: администрация Байдена будет вести себя "прямо" в отношениях с Россией и действовать не так, как предыдущая американская власть.

На слова Байдена крайне эмоционально отреагировали в путинской партии Единая Россия и нелегитимной Госдуме РФ.

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Марк Сировой

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