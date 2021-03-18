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"Очень плохое высказывание". В Кремле отреагировали на заявление Байдена о Путине-убийце

18.03.2021, 12:09
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

В Кремле считают "очень плохим" заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал убийцей лидера РФ Владимира Путина. Об этом во время общения с журналистами заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает Meduza.

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"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", – заявил Песков.

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Марк Сировой
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владимир путин дмитрий песков убийца джо байден
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