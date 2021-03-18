Руководство РФ хранит молчание в ответ на слова президента США Джо Байдена об "убийце" Владимире Путине. Вместо них на заявление из Белого дома о президенте России крайне эмоционально, с перечислением "достижений" и преступлений кремлевского режима, отреагировали секретарь генсовета путинской партии Единая Россия Андрей Турчак и его сопартиец, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Спич Турчака, первого зампреда Совфеда РФ, приведен ниже дословно:

"Заявление Байдена — это триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина – лучшая в мире, а они только планируют. У нас – межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, а у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — а у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще — это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране".

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Володин же считает у себя в Telegram, что, назвав лидера страны-оккупанта Путина убийцей, Байден "оскорбил граждан нашей страны":

"Заявление Байдена находится вне здравого смысла. <...> Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. <...> Санкции США, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела – все провалилось. Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!"

Глава комитета нелегитимной Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Байден сделал "прямые и ничем не подтвержденные оскорбления": "Ощущение, что Байден сошел с ума. Это агония и осознание бессилия перед стремительным ростом нашей страны".

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Евгений Пилипенко

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