40 задержанных, есть убитые: атака на геев и лесбиянок в Чечне

Фото: svoboda.org

Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков уточнил, что невозможно назвать точное число пострадавших.

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"Однако известно, что было задержано около 40 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины. По крайней мере, двое задержанных скончались в результате пыток", - сказал он.

По его словам, известно, что задержания проводят сотрудники правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне.

"Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из Республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки", - говорится в сообщении.

16 октября 2017 года в Москве впервые дал публичную пресс-конференцию Максим Лапунов, который стал жертвой преследований мужчин с гомосексуальной ориентацией в Чечне.