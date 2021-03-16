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Российские дипломаты в Киеве "признали" оккупацию Крыма. Их авто украшены трезубцами: фото

16.03.2021, 10:17
Российские дипломаты в Киеве
Фото: t.me/Tsaplienko

В ночь с 15 на 16 марта фотографии дипломатов России в Киеве появились на плакатах с "признанием" в подрывной работе против Украины. Там же они "признают" факт российской оккупации Крымского полуострова. Об этом написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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16 марта 2014 года Россия, захватив украинский полуостров силами войск без опознавательных знаков и местных коллаборантов, провела там бутафорский "референдум" о вхождении Крыма в состав РФ.

"Дизайн автомобилей российской агентуры значительно улучшили стильные трезубцы", – написал Цаплиенко, показав фото дипломатических авто россиян с соответствующими наклейками.

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Плакаты с "повинной" россиян появились и у дипломатических представительств других государств в Киеве – Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Британии, Беларуси и Казахстана.

Смотрите также: День памяти жертв Голодомора. У посольства РФ жгли файеры и установили кресты

Фото: t.me/Tsaplienko

Евгений Пилипенко
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Крым мид рф аннексия оккупация посольство россии акция псевдореферендум трезубец
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