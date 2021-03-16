Российские дипломаты в Киеве "признали" оккупацию Крыма. Их авто украшены трезубцами: фото
В ночь с 15 на 16 марта фотографии дипломатов России в Киеве появились на плакатах с "признанием" в подрывной работе против Украины. Там же они "признают" факт российской оккупации Крымского полуострова. Об этом написал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
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16 марта 2014 года Россия, захватив украинский полуостров силами войск без опознавательных знаков и местных коллаборантов, провела там бутафорский "референдум" о вхождении Крыма в состав РФ.
"Дизайн автомобилей российской агентуры значительно улучшили стильные трезубцы", – написал Цаплиенко, показав фото дипломатических авто россиян с соответствующими наклейками.
Плакаты с "повинной" россиян появились и у дипломатических представительств других государств в Киеве – Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Британии, Беларуси и Казахстана.
- В 2014 году Казахстан признал "референдум" и поддержал оккупацию Россией Крыма.
- В 2018 году посольство России завесили портретами "убитого" журналиста Аркадия Бабченко: фото.
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Фото: t.me/Tsaplienko
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