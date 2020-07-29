Рейтинг доверия россиян Путину упал до 23% - опрос Левада-центр

По данным опроса Левада-центр, 60% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину в июле этого года упал до 23% , в январе 2020 года этот показатель был на уровне 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

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Никому не доверяют 17% опрошенных.

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60% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента, 33% - не одобряют, в январе этого года эти показатели были 68% и 31% соответственно.

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40% опрошенных убеждены, что страна движется по неверному пути, 42% - в правильном направлении.

В январе 39% россиян были убеждены, что страна движется неправильно, 52% - правильно.

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Опрос проводился 24 -25 июля 2020 года среди 1617 респондентов методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

адение доверия к Путину среди россиян достигло максимума за последние 13 лет – главе страны-агрессора доверяют меньше 33% граждан РФ. 25 января 2019 года сообщалось , что п

38% опрошенных россиян считают, что Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, 37% убеждены - он отстаивает интересы силовиков. 14 апреля сообщалось

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Арина Толина

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