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38% россиян убеждены, что Путин отстаивает интересы олигархов - опрос

38% россиян убеждены, что Путин отстаивает интересы олигархов - опрос - Фото
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
14.04.2020, 13:33

Только 16% опрошенных думают, что президент России Владимир Путин заботится о простых людях

38% опрошенных россиян считают, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, 37% убеждены - он отстаивает интересы силовиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

28% опрошенных уверены - президент России выражает интересы чиновников, а 18% считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса.

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Опрос Левада-центра

Фото: levada.ru

Только 16% опрошенных думают, что президент заботится о простых людях.

Опрос был проведен 19-25 марта 2020 года среди на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,4% .

  • 12 февраля сообщалось, что рейтинг доверия граждан России к Путину обвалился почти в два раза в сравнении с показателями ноября 2017 года. 

Читайте также: "Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео

Арина Толина
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