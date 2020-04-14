38% россиян убеждены, что Путин отстаивает интересы олигархов - опрос

Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

38% опрошенных россиян считают, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, 37% убеждены - он отстаивает интересы силовиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

28% опрошенных уверены - президент России выражает интересы чиновников, а 18% считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса.

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Фото: levada.ru

Только 16% опрошенных думают, что президент заботится о простых людях.

Опрос был проведен 19-25 марта 2020 года среди на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,4% .

12 февраля сообщалось , что р

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