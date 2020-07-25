"Россия, просыпайся". В Хабаровске - массовый митинг за отставку Путина: видео

Жители Хабаровска выходят на акции протеста 15-й день подряд

В России тысячи жителей Хабаровска сегодня вышли на митинг в поддержку арестованного и уволенного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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По данным издания, протестующих около 50 000 человек.

"Это самая массовая акция протеста за всю историю края. При этом жители выходят на улицы 15 день подряд", - отмечается в сообщении.

Поскольку митинг не был согласован, его участники вышли на главную площадь города "кормить голубей".

После чего устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя отставки главы города-единоросса Сергея Кравчука, потом они вернулись к администрации региона. Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Митингующие все больше обращаются к федеральной власти.

На акции звучали лозунги "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть".

Кроме баннеров и транспарантов, в поддержку Фургала, некоторые протестующие сделали плакаты с известными ведущими российских пропагандистских каналов.



"Мне ни Путин, ни Фургал ничего плохого, как и хорошего, не сделали, я сам все делаю в жизни. Но Фургала убрали за то, что он делал правильные вещи, а это не справедливо. Хорошо, что люди начали выходить, может нас и услышат, может мы сможем изменить власть", - отметил местный житель Роман.

СПРАВКА . Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия, он является членом ЛДПР. В 2018-м Фургал во втором туре выборов губернатора края обошел "единоросса" Вячеслава Шпорта более чем на 40%.

9 июля 2020-го Фургала задержали у его дома в Хабаровске, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

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Арина Толина

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