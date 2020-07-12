"Москва, уходи!" В Хабаровске два дня протестуют из-за ареста губернатора: видео

Два дня подряд в Хабаровске проходят массовые протесты против ареста губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Участники акции 11 июля скандировали "Я/МЫ Сергей Фургал", "Свободу Фургалу", "Он не давал воровать единороссам" и "Москва, уходи".

В этот день, по разным оценкам, протестовать в Хабаровске вышли от 5000 до 35 000 человек. Одновременно протесты прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края.

На второй день, 12 июля, на протест в столице края вышли, по разным данным, от 1000 до 3000 человек. Люди пришли к зданию правительства края и не расходились до глубокой ночи.

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Правоохранители призывали местных жителей не участвовать в "стихийных митингах". По данным Сибирь.Реалии, в здании правительства находился ОМОН. Российский Интерфакс пишет о четверых задержанных.

СПРАВКА. Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия, он является членом ЛДПР. В 2018-м Фургал во втором туре выборов губернатора края обошел "единоросса" Вячеслава Шпорта более чем на 40%.

9 июля 2020-го Фургала задержали у его дома в Хабаровске, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

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