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В Минске мужчина хотел узнать у милиции, как не быть задержанным. Его судили

В Минске мужчина хотел узнать у милиции, как не быть задержанным. Его судили - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
30.06.2020, 11:10

Мужчина в Беларуси, который хотел узнать у милиционеров, как не быть задержанным, заплатил 540 рублей штрафа за мелкое хулиганство

В столице Беларуси местного жителя засудили за мелкое хулиганство и оштрафовали на 540 рублей из-за звонка в милицию. Он хотел узнать, как ему добраться на работу и не быть задержанным милиционерами. Об этом сообщает TUT.by

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24 июня Иван Прус позвонил в милицию и спросил о том, как не быть задержанным. Его звонку предшествовало задержание людей в очереди около сувенирного магазина в Минске. Милиционер ответил: "Не нарушать правила общественного порядка, и все". Правоохранитель ответил отрицательно на вопрос о том, "пакуют" ли мирных людей.

Уже 26 июня Пруса задержали в центре Минска. Вчера суд постановил оштрафовать его за мелкое хулиганство. Милиционеры считают, что трехминутным звонком он отвлек их от работы, чем "проявил неуважение к обществу".

Прус заявил своему адвокату, что он признает вину. "Я понимаю, что поступил плохо", - сказал он, отвечая на предложение адвоката рассказать о возможном запугивании со стороны милиции. Адвокат считает, что правонарушение не установлено, а потому просит закрыть дело. Друг задержанного, который присутствовал на суде, заявил, что Прус "обычно таким голосом не говорит".

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  • 22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.
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Владислав Сердюк
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