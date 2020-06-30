В Минске мужчина хотел узнать у милиции, как не быть задержанным. Его судили

Суд (фото - pixabay.com)

В столице Беларуси местного жителя засудили за мелкое хулиганство и оштрафовали на 540 рублей из-за звонка в милицию. Он хотел узнать, как ему добраться на работу и не быть задержанным милиционерами. Об этом сообщает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

24 июня Иван Прус позвонил в милицию и спросил о том, как не быть задержанным. Его звонку предшествовало задержание людей в очереди около сувенирного магазина в Минске. Милиционер ответил: "Не нарушать правила общественного порядка, и все". Правоохранитель ответил отрицательно на вопрос о том, "пакуют" ли мирных людей.

Уже 26 июня Пруса задержали в центре Минска. Вчера суд постановил оштрафовать его за мелкое хулиганство. Милиционеры считают, что трехминутным звонком он отвлек их от работы, чем "проявил неуважение к обществу".

Прус заявил своему адвокату, что он признает вину. "Я понимаю, что поступил плохо", - сказал он, отвечая на предложение адвоката рассказать о возможном запугивании со стороны милиции. Адвокат считает, что правонарушение не установлено, а потому просит закрыть дело. Друг задержанного, который присутствовал на суде, заявил, что Прус "обычно таким голосом не говорит".

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

29 мая был задержан Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным.

У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.

22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.

В тот же день стало известно, что в ЦИК Беларуси подписи сдали семь кандидатов в президенты.

Читайте также: Лукашенко попросил не называть его "усатым тараканом" и не занижать рейтинги