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Лукашенко попросил не называть его "усатым тараканом" и не занижать рейтинги

Лукашенко попросил не называть его "усатым тараканом" и не занижать рейтинги - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
23.06.2020, 16:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на мем "Саша 3%", призвав не занижать его рейтинги

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинги перед грядущими президентскими выборами в стране. Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, сообщает Белсат

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"Вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте", - заявил Лукашенко, уточнив, что кроме него эти проблемы, по его мнению, "никто не решит". 

"Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента три процента? Так вот, в этой альтернативной компании я и то больше наберу", - сказал президент Беларуси. 

"Не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и еще чего-то там... Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей", - продолжил он. 

Мем "Саша 3%" появился после того, как в неких Telegram-каналах провели опрос о том, за кого бы граждане Беларуси проголосовали на президентских выборах. Рейтинг Лукашенко якобы составил 3%. 

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 29 мая был задержан Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.
  • В тот же день стало известно, что в ЦИК Беларуси подписи сдали семь кандидатов в президенты.
Владислав Сердюк
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беларусь александр лукашенко саша 3% усатый таракан
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