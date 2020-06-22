Выборы в Беларуси. Подписи в ЦИК сдали семь кандидатов в президенты

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Семь кандидатов в президенты Беларуси сдали собранные подписи, заявила сегодня глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам Ермошиной, подписи сдали:

- действующий президент Александр Лукашенко;

- бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

- экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало;

- Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского;

- экс-депутат Анна Канопацкая;

- сопредседатель общественного объединения Говори правду Андрей Дмитриев;

- председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень.

Точное число подписей от каждого кандидата будет установлено по итогам проверки, которая закончится 30 июня, заявила Ермошина. На данный момент, по ее словам, полный пакет документов представил только Бабарико.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

29 мая был задержан Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным.

У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.

Сегодня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.