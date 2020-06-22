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Выборы в Беларуси. Подписи в ЦИК сдали семь кандидатов в президенты

Выборы в Беларуси. Подписи в ЦИК сдали семь кандидатов в президенты - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
22.06.2020, 15:47

Проверка подписей кандидатов в президенты Беларуси закончится 30 июня

Семь кандидатов в президенты Беларуси сдали собранные подписи, заявила сегодня глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам Ермошиной, подписи сдали:

- действующий президент Александр Лукашенко;

- бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

- экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало;

- Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского;

- экс-депутат Анна Канопацкая;

- сопредседатель общественного объединения Говори правду Андрей Дмитриев;

- председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень.

Точное число подписей от каждого кандидата будет установлено по итогам проверки, которая закончится 30 июня, заявила Ермошина. На данный момент, по ее словам, полный пакет документов представил только Бабарико.

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Денис Юдин
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