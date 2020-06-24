В центре Минска ОМОН задержал очередь у сувенирного магазина

ОМОН в Беларуси (Иллюстративное фото - скриншот из видео - TUT.by - YouTube)

В столице Беларуси правоохранители разогнали очередь в сувенирный магазин с национальной символикой. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Инцидент произошел 23 июня. Магазин заявил о закрытии, поэтому там образовалась очередь из около 50 человек, чтобы раскупить товар, который остался. Вскоре к магазину подъехали два автозака с ОМОНом. Они начали задерживать людей. В МВД Беларуси заявили, что причиной задержания стало то, что люди в очереди якобы не давали проехать автомобилю.

Русская служба Би-би-си сообщает, что в магазине продавали футболки с надписью "ПСИХ03%".

12 июня в Минске правоохранители остановили курьера, которые вез в этот магазин футболки "ПСИХ03%". Товар конфисковали, информирует Радио Свобода.

BBC заявляет, что "психозом" или "коронапсихозом" президент Беларуси Александр Лукашенко называет реакцию руководства стран, предпринявших строгие ограничительные меры из-за коронавируса.

Мем о трех процентах появился после того, как в неких Telegram-каналах провели опрос о том, за кого граждане Беларуси проголосуют на грядущих президентских выборах. Рейтинг Лукашенко якобы составил 3%.

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