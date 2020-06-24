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В центре Минска ОМОН задержал очередь у сувенирного магазина

В центре Минска ОМОН задержал очередь у сувенирного магазина - Фото
ОМОН в Беларуси (Иллюстративное фото - скриншот из видео - TUT.by - YouTube)
24.06.2020, 10:50

В МВД Беларуси говорят, что причиной задержания стало то, что люди в очереди якобы не давали проехать машине

В столице Беларуси правоохранители разогнали очередь в сувенирный магазин с национальной символикой. Об этом сообщает Радио Свобода

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Инцидент произошел 23 июня. Магазин заявил о закрытии, поэтому там образовалась очередь из около 50 человек, чтобы раскупить товар, который остался. Вскоре к магазину подъехали два автозака с ОМОНом. Они начали задерживать людей. В МВД Беларуси заявили, что причиной задержания стало то, что люди в очереди якобы не давали проехать автомобилю. 

Русская служба Би-би-си сообщает, что в магазине продавали футболки с надписью "ПСИХ03%". 

12 июня в Минске правоохранители остановили курьера, которые вез в этот магазин футболки "ПСИХ03%". Товар конфисковали, информирует Радио Свобода.

BBC заявляет, что "психозом" или "коронапсихозом" президент Беларуси Александр Лукашенко называет реакцию руководства стран, предпринявших строгие ограничительные меры из-за коронавируса.

Мем о трех процентах появился после того, как в неких Telegram-каналах провели опрос о том, за кого граждане Беларуси проголосуют на грядущих президентских выборах. Рейтинг Лукашенко якобы составил 3%.

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 29 мая был задержан Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.
  • В тот же день стало известно, что в ЦИК Беларуси подписи сдали семь кандидатов в президенты.

Читайте также: Лукашенко попросил не называть его "усатым тараканом" и не занижать рейтинги

Владислав Сердюк
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