В РФ фиксируют самый низкий уровень доверия к Путину за 13 лет

Владимир Путин (фото - EPA)

Падение доверия к президенту РФ Владимиру Путину среди россиян достигло максимума за последние 13 лет – главе страны-агрессора доверяют меньше 33% граждан РФ. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Издание отмечает, что рейтинги власти начали падать летом после начала пенсионной реформы.

Реклама

ВВС ссылается на последний соцопрос ВЦИОМ, согласно которому президенту РФ доверяют всего 32,8% опрошенных.

За неделю до этого опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 33,4% россиян. Соответственно, за неделю доверие к президенту РФ снизилось на 0,6 процентного пункта.

Вместе с тем фонд Общественное мнение (ФОМ) провел свой опрос, согласно которому число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, за последнюю неделю, наоборот, немного подросло - с 31% до 33%.

26% Путину "скорее доверяют". Около 34% респондентов ФОМ заявили о недоверии главе государства-агрессора.