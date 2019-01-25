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Боты:
25.01.2019, 20:03

В РФ фиксируют самый низкий уровень доверия к Путину за 13 лет

В РФ фиксируют самый низкий уровень доверия к Путину за 13 лет - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

За неделю доверие к президенту РФ снизилось на 0,6 процентного пункта

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Падение доверия к президенту РФ Владимиру Путину среди россиян достигло максимума за последние 13 лет – главе страны-агрессора доверяют меньше 33% граждан РФ. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Издание отмечает, что рейтинги власти начали падать летом после начала пенсионной реформы.

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ВВС ссылается на последний соцопрос ВЦИОМ, согласно которому президенту РФ доверяют всего 32,8% опрошенных.

За неделю до этого опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 33,4% россиян. Соответственно, за неделю доверие к президенту РФ снизилось на 0,6 процентного пункта.

Вместе с тем фонд Общественное мнение (ФОМ) провел свой опрос, согласно которому число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, за последнюю неделю, наоборот, немного подросло - с 31% до 33%.

26% Путину "скорее доверяют". Около 34% респондентов ФОМ заявили о недоверии главе государства-агрессора.

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Теги: владимир путин, рейтинг, опрос, доверие, социология
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