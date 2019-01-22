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22.01.2019, 10:25

У Путина упал послепраздничный рейтинг — данные двух опросов

У Путина упал послепраздничный рейтинг — данные двух опросов - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

По данным опросов, с 2015 года президенту страны-агрессора РФ доверяет почти вдвое меньше россиян

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Сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия президента России Владимира Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

По данным ВЦИОМ, к 13 января 2019 года рейтинг доверия Путину опустился до 33,4%. Еще в декабре 2018 года ему доверяли 36,5% россиян.

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"Показатели рейтинга доверия российскому президенту достигли минимума с 2006 года - до этой даты на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов о доверии к политикам", - отмечается в сообщении.

ВЦИОМ задавал респондентам открытый вопрос о доверии при "решении важных государственных вопросов", при ответе на который можно выбрать неограниченное число политиков. Путин - лидер этого рейтинга. Второе и третье место занимают Сергей Шойгу с 13,7% и Сергей Лавров с 9,3% - их рейтинги также снизились на 2,3% и 2,4% соответственно.

"Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра - 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра - 65% в марте 2015 года", - отметил росСМИ директор ВЦИОМ Валерий Федоров в 2015 году.

Таким образом, с 2015 года президенту доверяет почти вдвое меньше россиян.

Похожий опрос с применением другой методологии (с разделением на тех, кто доверяет президенту полностью, и на тех, кто ему "скорее доверяет") опубликовал в прошлую пятницу и ФОМ. Согласно данным этой службы, Путину месяц назад в той или иной мере доверяли 60% опрошенных, сейчас - 57%.

Системным фактором снижения рейтингов политолог Константин Калачев считает "усталость от президента".

"Растет число тех, кто готов сказать Путину спасибо за сделанное, но считает, что он себя уже исчерпал и нужны перемены. Это не та группа, которая критиковала Путина изначально, это вчерашние лоялисты", - отметил Калачев.

Он считает, что у людей накопилась усталость, исчезла вера в лучшее будущее с Путиным и наступил кризис ожиданий.

 22 ноября 2018 года российский Левада-центр сообщал, что за последний год снизился электоральный рейтинг Путина: c 66% до 56%.

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Теги: Cергей Шойгу, Cергей Лавров, рейтинг Путина, владимир путин, ВЦИОМ, ФОМ
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