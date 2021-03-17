Россия отзывает своего посла из США после заявления Байдена о Путине-убийце

После заявления президента США Джо Байдена о том, что он считает президента РФ Владимира Путина "убийцей", Россия отзывает своего посла в Вашингтоне для консультаций. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", – сказано в сообщении.

По словам Захаровой, администрация Байдена находится у власти почти 100 дней, и это "подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень".

Представитель МИД РФ заявила, что Россия хочет определить "пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей". В этом российское ведомство обвинило США.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (связей, – ред.) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – сказала Захарова.

В интервью ABC Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно. Он также заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

4 февраля, после победы на выборах, Байден заявил, что "закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ".

Сегодня стало известно, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США расширит введенные 2 марта против России санкции за использование химического оружия.

Вадим Ребрина

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