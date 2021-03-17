Отравление Навального. США расширяют санкции против РФ за применение химического оружия

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США расширит введенные 2 марта против России санкции за использование химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минторга США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что расширенные санкции вступят в силу с 18 марта, они предусматривают экспортные ограничения на предназначенные для России товары, которые связаны с нацбезопасностью. Также будет приостановлено действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования для таких товаров, предназначенных для России.

Против РФ уже вводили санкции после отравления в 2018-м ядом "Новичок" экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает Минторг США. Однако отравление российского оппозиционера Алексея Навального требует дополнительных санкций.

Читайте также: Байден заявил, что считает Путина убийцей

В Минторге США считают, что правительство России применяло нервно-паралитические вещества против диссидентов как в РФ, так и за пределами своих границ, чем грубо нарушило международные обязательства и "напрямую подвергло своих граждан и граждан других стран смертельному риску".

"Министерство торговли стремится не допустить Россию к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия", – объяснили свою позицию в Минторге США.

Читайте также: США наложат на Россию новые санкции за вмешательство в выборы – CNN

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.