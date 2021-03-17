Отравление Навального. США расширяют санкции против РФ за применение химического оружия
Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США расширит введенные 2 марта против России санкции за использование химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минторга США.
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Отмечается, что расширенные санкции вступят в силу с 18 марта, они предусматривают экспортные ограничения на предназначенные для России товары, которые связаны с нацбезопасностью. Также будет приостановлено действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования для таких товаров, предназначенных для России.
Против РФ уже вводили санкции после отравления в 2018-м ядом "Новичок" экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает Минторг США. Однако отравление российского оппозиционера Алексея Навального требует дополнительных санкций.
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В Минторге США считают, что правительство России применяло нервно-паралитические вещества против диссидентов как в РФ, так и за пределами своих границ, чем грубо нарушило международные обязательства и "напрямую подвергло своих граждан и граждан других стран смертельному риску".
"Министерство торговли стремится не допустить Россию к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия", – объяснили свою позицию в Минторге США.
- 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Он был госпитализирован и в тот же день впал в кому. Позже его вывезли на лечение в Германию, где врачи диагностировали отравление боевым ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
- 2 марта США ввели санкции из-за отравления Навального против нескольких российских топ-чиновников и девяти компаний. США также отказали РФ в предоставлении кредитов, кредитных гарантий, финансовой и любой другой помощи за исключением срочной гуманитарной.
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