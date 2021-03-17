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США наложат на Россию новые санкции за вмешательство в выборы – CNN

17.03.2021, 08:13
США наложат на Россию новые санкции за вмешательство в выборы – CNN - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)
дополнено

На следующей недели администрация президента США Джо Байдена может ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает CNN.

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Три сотрудника Госдепартамента США подтвердили CNN, что санкции могут быть введены против нескольких стран, включая Россию, Китай и Иран, за попытки повлиять на выборы в 2020 году, о которых говорится в докладе разведки США, опубликованном вчера, 16 марта.

Чиновники не сообщили подробностей возможных санкций.

Голос Америки отмечает, что доклад должен быть в течение 45 дней рассмотрен генпрокурором США и Департаментом внутренней безопасности. Если они согласятся с выводами разведки, против России, Китая и Ирана могут быть введены новые санкции.

Эти меры могут включать блокирование доступа к собственности, финансовой системе США, запрет на инвестиции в компании, которые были причастны к вмешательству, а также запрет на въезд в США.

ДОПОЛНЕНО В 9:53. Посольство России в США опубликовало в Facebook заявление, где назвало доклад о вмешательстве в выборы "набором безосновательных обвинений". В российском посольстве считают, что действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Денис Юдин
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вмешательство в выборы Россия Китай США санкции Иран
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