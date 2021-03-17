США наложат на Россию новые санкции за вмешательство в выборы – CNN
На следующей недели администрация президента США Джо Байдена может ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает CNN.
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Три сотрудника Госдепартамента США подтвердили CNN, что санкции могут быть введены против нескольких стран, включая Россию, Китай и Иран, за попытки повлиять на выборы в 2020 году, о которых говорится в докладе разведки США, опубликованном вчера, 16 марта.
Чиновники не сообщили подробностей возможных санкций.
Голос Америки отмечает, что доклад должен быть в течение 45 дней рассмотрен генпрокурором США и Департаментом внутренней безопасности. Если они согласятся с выводами разведки, против России, Китая и Ирана могут быть введены новые санкции.
Эти меры могут включать блокирование доступа к собственности, финансовой системе США, запрет на инвестиции в компании, которые были причастны к вмешательству, а также запрет на въезд в США.
ДОПОЛНЕНО В 9:53. Посольство России в США опубликовало в Facebook заявление, где назвало доклад о вмешательстве в выборы "набором безосновательных обвинений". В российском посольстве считают, что действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
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