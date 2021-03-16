Деркач под контролем Путина сыграл важную роль в попытке влияния на выборы в США: разведка

Внефракционный народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач под контролем президента России Владимира Путина сыграл важную роль в попытке российских спецслужб повлиять на результат президентских выборов в США в 2020 году. Об этом говорится в докладе Национальной разведки США, передает CNBC.

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"Например, по нашим оценкам, Путин контролировал деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, сыгравшего видную роль в деятельности России по оказанию влияния на выборы. Деркач имеет связи с российскими официальными лицами, а также с российскими спецслужбами", – говорится в докладе.

Разведка США отмечает, что Россия и Иран проводили операции по вмешательству в президентские выборы 2020 года между Джо Байденом и Дональдом Трампом, а Китай – нет. Также нет признаков того, что иностранные субъекты пытались изменить бюллетени в США или подсчет голосов.

В докладе говорится, что Путин санкционировал операции, направленные на очернение Байдена и Демократической партии, поддержку Трампа, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политических разногласий в США.

В докладе сказано, что одной из ключевых стратегий Москвы было использование доверенных лиц, связанных с российской разведкой, для распространения вводящих в заблуждение заявлений и нарративов среди определенных американских СМИ и отдельных лиц, включая близких к Трампу и его администрации.

Согласно отчету, эти планы были реализованы "рядом российских государственных организаций".

Относительно Ирана в докладе говорится, что Тегеран провел разностороннюю скрытую кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать перспективы переизбрания Трампа (без прямого продвижения его соперников), разрушить доверие общества к избирательному процессу и институтам США, а также посеять раскол и усугубить социальную напряженность в стране.

Как отмечается, Тегеран и Москва ранее отрицали свою причастность к попыткам повлиять на выборы в США.

Эксперты по разведке также обнаружили, что Китай не проводил операций, чтобы повлиять на исход выборов.

В отчете говорится, что Пекин не считал какой-либо результат выборов настолько выгодным для себя, чтобы рисковать быть пойманным на вмешательстве.

В отчете также указано, что, в отличие от предыдущих президентских выборов, не было никаких признаков того, что иностранные субъекты пытались изменить регистрацию избирателей, бюллетени или подсчет голосов на выборах в США 2020 года.

Как показало расследование, помимо Ирана и России – Куба, Венесуэла и ливанская Хезболла также оказывали влияние на выборы, хотя и в меньших масштабах.

Отмечается, что доклад был опубликован на фоне усилий администрации Байдена по укреплению отношений с ключевыми союзниками США, чтобы усилить давление на Россию и Иран.

Наталия Медведева

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