США в ОБСЕ обвинили Россию в распространении фейков о вакцинах
11.03.2021, 23:35
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Российские онлайн-платформы, связанные с разведкой РФ распространяли дезинформацию о вакцинах, произведенных не в России, в том числе о препаратах компаний Pfizer и Moderna. Об этом заявила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает Голос Америки.
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"Прибегая к таким действиям, Россия безответственно ставит под угрозу глобальную уверенность в вакцинах и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию относительно вакцин, безопасность и эффективность которых научно доказаны", – сказала Остриан.
- 11 марта компания Pfizer заявила о готовности производить вакцину в Индии, если будут быстро получены необходимые разрешения и обеспечена свобода ценообразования и экспорта.
- В тот же день в Евросоюзе одобрили четвертую вакцину от коронавируса – от компании Johnson&Johnson.
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