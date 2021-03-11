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США в ОБСЕ обвинили Россию в распространении фейков о вакцинах

11.03.2021, 23:35
США в ОБСЕ обвинили Россию в распространении фейков о вакцинах - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российские онлайн-платформы, связанные с разведкой РФ распространяли дезинформацию о вакцинах, произведенных не в России, в том числе о препаратах компаний Pfizer и Moderna. Об этом заявила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает Голос Америки.

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"Прибегая к таким действиям, Россия безответственно ставит под угрозу глобальную уверенность в вакцинах и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию относительно вакцин, безопасность и эффективность которых научно доказаны", – сказала Остриан.

  • 11 марта компания Pfizer заявила о готовности производить вакцину в Индии, если будут быстро получены необходимые разрешения и обеспечена свобода ценообразования и экспорта.
  • В тот же день в Евросоюзе одобрили четвертую вакцину от коронавируса – от компании Johnson&Johnson.

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Наталия Медведева
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обсе вакцина коронавирус дезинформация
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