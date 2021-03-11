США в ОБСЕ обвинили Россию в распространении фейков о вакцинах

Российские онлайн-платформы, связанные с разведкой РФ распространяли дезинформацию о вакцинах, произведенных не в России, в том числе о препаратах компаний Pfizer и Moderna. Об этом заявила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прибегая к таким действиям, Россия безответственно ставит под угрозу глобальную уверенность в вакцинах и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию относительно вакцин, безопасность и эффективность которых научно доказаны", – сказала Остриан.

11 марта компания Pfizer заявила о готовности производить вакцину в Индии, если будут быстро получены необходимые разрешения и обеспечена свобода ценообразования и экспорта.

В тот же день в Евросоюзе одобрили четвертую вакцину от коронавируса – от компании Johnson&Johnson.

Читайте также: В Евроагентстве медпрепаратов сравнили Sputnik V с русской рулеткой – в РФ возмутились

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.