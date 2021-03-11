В Евросоюзе одобрили четвертую вакцину от коронавируса

Вакцина против коронавируса от компании Johnson&Johnson одобрена Европейским агентством по лекарствам (EMA), сообщает DW.

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Вакцина от J&J стала четвертой, одобренной EMA, после вакцин Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Moderna.

Вакцина разработана фармацевтической компанией Janssen, принадлежащей J&J и базирующейся в Бельгии. Она отличается от других вакцин от коронавируса тем, что требуется всего одна доза.

Евросоюз уже забронировал 400 млн доз вакцины.

Клинические испытания показали эффективность вакцины от J&J в 66% в предотвращении заражения COVID-19, и 85% – в предотвращении тяжелых случаев. Более низкая эффективность, чем у других вакцин, может быть связана с тем, что испытания вакцины J&J проводились позже, в условиях более агрессивных вариантов коронавируса, отмечает DW.

Вакцина не требует сильной заморозки, ее можно хранить в холодильнике.

9 марта 2021 года стало известно, что в Италии будут производить российскую вакцину Sputnik V.

В тот же день в Украине зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac.

Денис Юдин

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