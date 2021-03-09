Коронавирус. Италия первой в ЕС будет производить российскую вакцину Sputnik V – Bloomberg
Первое в Европе соглашение о производстве российской вакцины от коронавируса Sputnik V заключила швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech SA, сообщает Bloomberg. Производство планируется на заводах в Италии.
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Основатель и президент компании Антонио Франческо ди Наро рассказал в интервью изданию о подписании соглашения с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), по которому вакцину будут производить на заводах в Ломбардии.
Производство начнется после одобрения итальянскими регулирующими органами.
Сделка была заключена после того, как премьер-министр Италии Марио Драги пообещал ускорить кампанию по вакцинации на фоне роста числа заболевших.
Ранее Драги заблокировал экспорт из Италии вакцины Oxford-AstraZeneca после резкого сокращения компанией поставок в ЕС.
- 30 октября 2020 года в ЕС заявляли, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
- 2 февраля 2021 года стало известно, что Sputnik V показал эффективность 91,6% после одной дозы в предотвращении симптоматического течения коронавирусной болезни. Данные об исследованиях были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
- На прошлой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств EMA начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Спутник V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.
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