Коронавирус. Италия первой в ЕС будет производить российскую вакцину Sputnik V – Bloomberg

Первое в Европе соглашение о производстве российской вакцины от коронавируса Sputnik V заключила швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech SA, сообщает Bloomberg. Производство планируется на заводах в Италии.

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Основатель и президент компании Антонио Франческо ди Наро рассказал в интервью изданию о подписании соглашения с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), по которому вакцину будут производить на заводах в Ломбардии.

Производство начнется после одобрения итальянскими регулирующими органами.

Сделка была заключена после того, как премьер-министр Италии Марио Драги пообещал ускорить кампанию по вакцинации на фоне роста числа заболевших.

Ранее Драги заблокировал экспорт из Италии вакцины Oxford-AstraZeneca после резкого сокращения компанией поставок в ЕС.

Денис Юдин

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