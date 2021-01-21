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Венгрия первой в Евросоюзе одобрила российскую вакцину от COVID-19. В ЕС недовольны

21.01.2021, 19:57
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила российскую вакцину от COVID-19. В ЕС недовольны - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая предварительно одобрила российскую вакцину от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает BBC со ссылкой на главу администрации премьер-министра Виктора Орбана.

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Он подтвердил, что и российская вакцина, и вакцина Oxford-AstraZeneca получили зеленый свет от органов здравоохранения Венгрии.

Министр иностранных дел Петер Сийярто едет в Москву на переговоры по поставкам вакцины. Также представители Венгрии ведут переговоры с Китаем о поставке одного миллиона доз вакцины Sinopharm, которая уже используется в соседней Сербии.

Орбан заявил, что единственный способ удовлетворить потребность страны в вакцине от коронавируса, учитывая "удручающе медленные" поставки препарата Pfizer-BioNTech, – это закупить вакцину в России и Китае.

Однако усилия правительства Венгрии по популяризации российских и китайских вакцин уже натолкнулись на сопротивление со стороны населения. Этот шаг также вызвал критику Европейского Союза, который считает, что правительство Орбана подрывает солидарность ЕС.

BBC пообщалась с сотрудницей венгерского хосписа, которая сказала, что, по ее мнению, существует "огромная разница" между вакциной, получившей одобрение Венгрии, и препаратом, одобренным всем Евросоюзом.

Некоторые опросы, пишет агентство, показывают, что только 7% венгров согласны на прививку российской вакциной, китайским препаратом готовы вакцинироваться 1% населения.

В целом венгры относятся к числу наиболее скептически настроенных к вакцинации людей в Европе. Согласно последнему опросу Евробарометра, только 49% согласятся на прививку.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и Минобороны РФ основана на двух человеческих аденовирусах (вызывают один из вирусов простуды): их при помощи генной инженерии "вооружили" белковыми шипами от SARS CoV-2. Разработчики уверяют (без публикации в авторитетных научных изданиях), что "вакцина проверена более чем" и ее действие "продлится пару лет", и что "Pfizer, Moderna и AstraZeneca идут по нашему принципу". Между тем, фазу III испытаний (основную, положительные итоги которой и последующее одобрение регуляторов, в том числе ВОЗ, дают право вакцине-кандидату называться вакциной) они провалили: люди из плацебо-группы начали массово прививаться уже доступным препаратом. Таким образом, финальные данные об эффективности препарата получить уже невозможно – по крайней мере в РФ.

17 января в Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям.

Вадим Ребрина
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Венгрия вакцина Sputnik V   COVID-19

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