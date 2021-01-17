Не соответствует минимальным критериям. В Бразилии отказались регистрировать Sputnik V

В Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям, сообщается на сайте Нацагентства по наблюдению за здоровьем.

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В агентстве заявили, что запрос вернули "из-за несоблюдения минимальных критериев, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также проблем, связанных с надлежащей производственной практикой".

Чтобы подать заявку на экстренное использование вакцины, мало запросить разрешение на проведение третьей стадии испытаний – необходимо, чтобы она была уже проведена, отметили в бразильском ведомстве. Страна-заявитель должна гарантировать, что клинические испытания препарата смогут гарантировать его безопасность и эффективность.

Ранее в Бразилии рассматривался вопрос о проведении третьей фазы испытаний российской вакцины в их стране, но планировалось, что исследования начнутся после всех этапов проверки Sputnik V на территории РФ.

В августе 2020 года в Бразилии допустили возможность проверки российской вакцины от COVID-19 на гражданах их страны – но только после прохождения третьей фазы испытаний в РФ.

3 января 2021 года в России заявили о готовности начать испытания вакцин Sputnik V и AstraZeneca на территории Украины.

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Дарья Мостовая

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