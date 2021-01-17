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Не соответствует минимальным критериям. В Бразилии отказались регистрировать Sputnik V

17.01.2021, 11:20
Не соответствует минимальным критериям. В Бразилии отказались регистрировать Sputnik V - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

В Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям, сообщается на сайте Нацагентства по наблюдению за здоровьем.

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В агентстве заявили, что запрос вернули "из-за несоблюдения минимальных критериев, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также проблем, связанных с надлежащей производственной практикой".

Чтобы подать заявку на экстренное использование вакцины, мало запросить разрешение на проведение третьей стадии испытаний – необходимо, чтобы она была уже проведена, отметили в бразильском ведомстве. Страна-заявитель должна гарантировать, что клинические испытания препарата смогут гарантировать его безопасность и эффективность.

Ранее в Бразилии рассматривался вопрос о проведении третьей фазы испытаний российской вакцины в их стране, но планировалось, что исследования начнутся после всех этапов проверки Sputnik V на территории РФ.

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Дарья Мостовая
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Россия вакцина Бразилия коронавирус Sputnik V

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