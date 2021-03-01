Словакия закупила два миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V
01.03.2021, 23:26
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)
Словакия закупила у России два миллиона доз их вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на премьер-министра Словакии Игоря Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи.
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Премьер-министр объявил, что сегодня в Словакию прибыла первая партия – 200 000 доз. Еще 400 000 доз должны доставить в марте.
"В течение двух месяцев мы получим один миллион, а в мае и июне – второй миллион вакцин Sputnik V. Словакия сможет ускорить вакцинацию на 40%", – сказал Матович.
- 30 октября 2020 года в ЕС заявляли, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
- 2 февраля 2021 года Sputnik V показал эффективность 91,6% после одной дозы в предотвращении симптоматического течения коронавирусной болезни. Данные об исследованиях были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, российская вакцина – "гибридное оружие против Украины". Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав не рассматривает использование российской вакцины для прививания от коронавируса.
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