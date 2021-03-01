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Словакия закупила два миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V

01.03.2021, 23:26
Словакия закупила два миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

Словакия закупила у России два миллиона доз их вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на премьер-министра Словакии Игоря Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи.

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Премьер-министр объявил, что сегодня в Словакию прибыла первая партия – 200 000 доз. Еще 400 000 доз должны доставить в марте.

"В течение двух месяцев мы получим один миллион, а в мае и июне – второй миллион вакцин Sputnik V. Словакия сможет ускорить вакцинацию на 40%", – сказал Матович.

Вадим Ребрина
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вакцина коронавирус Sputnik V
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