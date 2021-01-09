Степанов о вакцине из РФ: Сейчас мы не рассматриваем ее использование в плане вакцинации
Минздрав сейчас не рассматривает использование российской вакцины Sputnik V в плане вакцинации против коронавируса. Об этом заявил в интервью Настоящему времени министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины", – сказал он.
Степанов отметил, что Украина уже заключила контракт на поставку вакцин "с одним из самых больших в мире производителей" – китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.
Он также заверил, что на стадии завершения находятся переговоры с другими компаниями. Сейчас технически согласовывают сам договор, а камнем преткновения были сроки поставки вакцин, объясняет глава Минздрава.
Министр рассчитывает, что первые прививки для массовой вакцинации появятся в Украине в феврале.
- В декабре 2020-го министр иностранных дел Кулеба заявил, что не прошедшая все стадии клинических испытаний российская вакцина – "гибридное оружие против Украины".
- 6 января 2021-го Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V.
- 8 января Степанов отреагировал на заявку Биолек, заявив, что компании надо подать еще ряд документов, после чего можно будет увидеть, что такое российская вакцина.
- Украина уже утвердила план вакцинации. На 9 января Украине гарантировано бесплатное получение 8 млн доз вакцины по программе ВОЗ COVAX. Также подписан контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac.
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