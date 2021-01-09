Степанов о вакцине из РФ: Сейчас мы не рассматриваем ее использование в плане вакцинации

Минздрав сейчас не рассматривает использование российской вакцины Sputnik V в плане вакцинации против коронавируса. Об этом заявил в интервью Настоящему времени министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины", – сказал он.

Степанов отметил, что Украина уже заключила контракт на поставку вакцин "с одним из самых больших в мире производителей" – китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Он также заверил, что на стадии завершения находятся переговоры с другими компаниями. Сейчас технически согласовывают сам договор, а камнем преткновения были сроки поставки вакцин, объясняет глава Минздрава.

Министр рассчитывает, что первые прививки для массовой вакцинации появятся в Украине в феврале.

Марк Сировой

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