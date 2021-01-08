COVID-19. Степанов отреагировал на заявку о регистрации российской вакцины в Украине
Харьковская компания Биолек вместе с заявкой на регистрацию российской вакцины против коронавируса Sputnik V должна подать еще ряд документов. Лишь после этого можно говорить, что из себя представляет данный препарат, сказал брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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Он отметил, что Sputnik V – единственное лекарственное средство, вокруг которого так много политики, поскольку "РФ всегда использовала любую возможность в гибридной войне".
"Но мне кажется, что здоровье украинцев не может быть поводом для таких информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины", – сказал он.
Степанов также сказал, что заявка Биолек – "это только заявка". По закону, компания также должна подать регистрационную форму, досье с данными о безопасности вакцины и результатами трех фаз клинических исследований, отметил министр.
"Наконец-то мы хоть увидим не только политические лозунги, а что действительно такое российская вакцина. По результатам поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов, и более откровенно говорить о вакцине", – сказал он.
Глава Минздрава также уверен, что его ведомство способно обеспечить Украину вакциной от мировых производителей, которые открыто регистрируют препараты и подают результаты исследований, не устраивая информвойн. "Именно такими вакцинами от мировых производителей мы и планируем делать прививки украинцам", – добавил он.
- В декабре 2020-го министр иностранных дел Кулеба заявил, что не прошедшая все стадии клинических испытаний российская вакцина – "гибридное оружие против Украины".
- 6 января 2021-го Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V.
- На 8 января Украине гарантировано бесплатное получение 8 млн доз вакцины по программе ВОЗ COVAX. Также подписан контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac.
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