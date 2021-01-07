Украина может получить мРНК вакцину от коронавируса в ближайшее время – Ляшко
07.01.2021, 19:05
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
Поставки мРНК вакцины от коронавируса в Украину возможны в ближайшее время. Об этом говорится в письме от программы ВОЗ COVAX, сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну мРНК вакцины уже в ближайшее время", – заявил Ляшко.
СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.
- 30 декабря в Офисе президента заявили, что Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac Biotech о поставке 1,9 млн доз вакцин против COVID-19.
- По словам главы комитета Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого, Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения сотен тысяч доз вакцины от COVID-19 при сверхнизких температурах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии