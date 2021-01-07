Украина может получить мРНК вакцину от коронавируса в ближайшее время – Ляшко

Поставки мРНК вакцины от коронавируса в Украину возможны в ближайшее время. Об этом говорится в письме от программы ВОЗ COVAX, сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну мРНК вакцины уже в ближайшее время", – заявил Ляшко.

СПРАВКА. Программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

Денис Юдин

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