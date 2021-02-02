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COVID-19. Российская вакцина от коронавируса "Sputnik V" показала эффективность в 91,6%

02.02.2021, 15:20
COVID-19. Российская вакцина от коронавируса
Препарат Спутник V (фото – Минздрав РФ)

Российская вакцина на основе аденовирусов человека "Sputnik V" показала эффективность 91,6% против коронавируса по итогам промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний. Об говорится в статье, которая опубликована в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

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Сообщается, что в третьей фазе испытаний приняли участие 19 866 добровольцев, из них 14 964 человек получили вакцину, 4902 — плацебо. Выяснилось, что после второй прививки 78 человек из общей группы заболели коронавирусом: 62 случая в группе плацебо и 16 среди вакцинированных "Sputnik V". 

При этом, тяжелое течение болезни было у 20 человек из группы плацебо – у вакцинированных российской вакциной тяжелых симптомов не было обнаружено. 

Отмечается, что после первой прививки эффективность вакцины составила - 73,1%, итоговая эффективность после введения второй дозы препарата – 91,6%. Исследователи отмечают, что его вводят через 21 день после первой дозы. 

Антитела выработались у 98% привитых, а клеточный иммунный ответ сформировался у 100% добровольцев. Уровень антител — в 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом, утверждают авторы исследования.

Сообщается, что испытания "Sputnik V" еще продолжаются – исследователи хотят охватить 40 000 участников.

Станислав Стороженко
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Россия вакцина коронавирус COVID-19 Sputnik V

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