UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Евроагентстве медпрепаратов сравнили Sputnik V с русской рулеткой – в РФ возмутились

09.03.2021, 10:25
В Евроагентстве медпрепаратов сравнили Sputnik V с русской рулеткой – в РФ возмутились - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

На прошлой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) начали изучать российскую вакцину Sputnik V, поскольку ряд европейских стран одобрил ее к использованию. В итоге председатель правления ЕМА Криста Виртхумер-Хоче провела аналогию использования этой вакцины с русской рулеткой, передает France 24.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В ЕМА напомнили, что Венгрия не только одобрила Sputnik V, но и начала вакцинировать этим препаратом население, а Чехия и Словакия только заказали первую партию, но уже заявили, что не будут ждать одобрения агентства.

Комментируя возможность начала поставок российской вакцины в Австрию, Виртхумер-Хоче заявила, что это "в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой" и что она бы "настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на использование Sputnik V в экстренных случаях".

Чиновница отметила, что сейчас слишком мало данных о том, насколько безопасна российская вакцина и что, возможно, она появится на европейском рынке, но позже – когда в ЕМА изучат "все необходимые данные". 

В России, в свою очередь, возмутились словами Виртхумер-Хоче о русской рулетке – разработчики вакцины потребовали от нее "публичных извинений за негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих Sputnik V". Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте Спутника.

  • В феврале в ЕС были удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V другим государствам, не вакцинировав собственное население.

Читайте также: Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия вакцина Sputnik V ема русская рулетка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 