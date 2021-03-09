В Евроагентстве медпрепаратов сравнили Sputnik V с русской рулеткой – в РФ возмутились

На прошлой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) начали изучать российскую вакцину Sputnik V, поскольку ряд европейских стран одобрил ее к использованию. В итоге председатель правления ЕМА Криста Виртхумер-Хоче провела аналогию использования этой вакцины с русской рулеткой, передает France 24.

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В ЕМА напомнили, что Венгрия не только одобрила Sputnik V, но и начала вакцинировать этим препаратом население, а Чехия и Словакия только заказали первую партию, но уже заявили, что не будут ждать одобрения агентства.

Комментируя возможность начала поставок российской вакцины в Австрию, Виртхумер-Хоче заявила, что это "в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой" и что она бы "настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на использование Sputnik V в экстренных случаях".

Чиновница отметила, что сейчас слишком мало данных о том, насколько безопасна российская вакцина и что, возможно, она появится на европейском рынке, но позже – когда в ЕМА изучат "все необходимые данные".

В России, в свою очередь, возмутились словами Виртхумер-Хоче о русской рулетке – разработчики вакцины потребовали от нее "публичных извинений за негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих Sputnik V". Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте Спутника.

В феврале в ЕС были удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V другим государствам, не вакцинировав собственное население.

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Дарья Мостовая

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