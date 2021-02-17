В ЕС удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V, не вакцинировав свое население

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в руководстве Евросоюза не понимают, почему Россия предлагает "миллионы и миллионы доз" вакцины Sputnik V, при этом не достаточно вакцинировав собственное население. Об этом она заявила во время брифинга.

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"Мы до сих пор задаемся вопросом, почему Россия предлагает, теоретически, миллионы и миллионы доз, при недостаточном прогрессе в вопросе вакцинации собственного населения", – сказала она.

По ее словам, это вопрос, на который необходимо дать ответ.

Также фон дер Ляйен заявила, что РФ пока не подала заявку на получение разрешения для доступа на европейский рынок. Однако, если это произойдет, то в России должны будут подать полный перечень данных о вакцине, а также пройти полную проверку.

Станислав Стороженко

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