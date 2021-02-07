РФ искажает правду о вакцинах США, продвигая собственный "Спутник" за рубежом – NYT

В США заявили, что Россия ведет информационную кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и Moderna, пытаясь разрекламировать российский препарат Sputnik V в странах Латинской Америки и препятствуя здоровой конкуренции, пишет NYT со ссылкой на источники в Госдепартаменте и разведке.

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По информации, полученной от разведки США, российские СМИ поставили перед собой задачу убедить испаноязычные страны, что российская вакцина действует эффективнее американские препаратов.

Основной мишенью информкампании РФ стали страны Латинской Америки: в частности, Мексика, подписавшая контракт на закупку миллионов доз "Спутника" и Аргентина, начавшая в прошлом месяце вакцинацию своих граждан этим препаратом.

По словам сотрудника правозащитной группы, ответственного за отслеживание дезинформации со стороны РФ, Брета Шафера, почти вся реклама российской вакцины основана на манипуляциях, вырывании информации из контекста и попытках "посеять недоверие" к вакцинам США.

"Каждая негативная история об американской вакцине раздувается, в то время как пространство заполняется любыми положительными сообщениями о Sputnik V", – заявил Шафер. В частности, акцентируется внимание на смертях после вакцинации препаратами США, хотя фактически эти два события не связаны между собой, отметил он.

Согласно разведданным, сейчас Россия проводит аналогичную кампанию в странах восточной Европы, которые только ведут переговоры с РФ по поводу закупки вакцины. Первый всплеск активности по продвижению "Спутника" был замечен в августе 2020 года, когда препарат зарегистрировали в России, сейчас она усилилась, отметили в американской разведке.

В США подчеркнули, что в то время, как соцсети все больше пытаются бороться с дезифнормацией о коронавирусе, российские кампании сосредоточены на продвижении избранных новостных материалов, которые искажают правду.

В ответ на это в росСМИ Russia Today заявили, что в заявленных обвинениях отсутствует конкретика, поскольку США говорят о дезинформации, но не указывают на конкретные примеры ошибок, неточностей или обмана.

Ранее, в декабре 2020 года, Facebook сообщил, что удалил публикации российской рекламной кампании за дезинформацию о вакцине "Спутник" на французском, английском, португальском и арабском языках.

11 августа 2020 года в России сообщили о регистрации собственной "вакцины" против коронавируса. Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет. В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

Тем не менее, позже ряд европейских стран, включая Венгрию, все же одобрили "Спутник" к применению. В Бразилии регистрировать этот препарат отказались.

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Дарья Мостовая

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