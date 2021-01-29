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Степанов о "Спутнике": Можете истерить, российскую вакцину тут регистрировать не будет

29.01.2021, 09:55
Степанов о
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину Sputnik V, а сам процесс вакцинации начнется в феврале этого года. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга. 

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"У нас сейчас есть две крайности. Одна политическая сила устроила истерию по поводу регистрации российской вакцина Sputnik V. Могу сказать – можете истерить еще долго: никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – подчеркнул министр.

По словам Степанова, вторая политическая сила выбрала "путь запугивания людей", рассказывая, что шансы на скорое начало вакцинации являются "призрачными". "Вы в очередной раз хайпуете на здоровье людей, вакцинация в стране начнется вовремя", – отметил он, добавив, что прививать украинцев начнут в феврале.

Читайте также: Не соответствует минимальным критериям. В Бразилии отказались регистрировать Sputnik V

Дарья Мостовая
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