Коронавирус. В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от Sinovac
В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac BioTech. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
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По словам Иващенко, решение о регистрации вакцины CoronaVac Минздрав принял вчера. Перед этим МОЗ изучил регистрационные удостоверения, материалы производителя, провел анализ пользы и рисков, а также данных клинических исследований, заверил чиновник.
Эффективность вакцины Sinovac согласно клиническим исследованиям составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине, после почти 20 000 прививок тяжелых негативных последствий не было.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки будут осуществляться через компанию-посредника Лекхим.
- В феврале 2021-го НАБУ начало расследование о возможной закупке вакцин по завышенной стоимости. По данным Совета общественного контроля при НАБУ, речь шла о закупках Sinovac. Глава МОЗ Максим Степанов считает, что это дело ничем не закончится и будет закрыто.
- 3 марта Степанов говорил, что вакцину от Sinovac должны поставить в ближайшие дни, однако "что-то ему подсказывало", что может быть перенос сроков поставки.
- В Лекхим заявили, что должны поставить вакцину от Sinovac до 15 марта. В Минздраве намерены оштрафовать Лекхим за задержку поставки.
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