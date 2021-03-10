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Коронавирус. В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от Sinovac

10.03.2021, 09:58
Коронавирус. В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от Sinovac - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac BioTech. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

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По словам Иващенко, решение о регистрации вакцины CoronaVac Минздрав принял вчера. Перед этим МОЗ изучил регистрационные удостоверения, материалы производителя, провел анализ пользы и рисков, а также данных клинических исследований, заверил чиновник.

Эффективность вакцины Sinovac согласно клиническим исследованиям составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.

Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине, после почти 20 000 прививок тяжелых негативных последствий не было.

Читайте также: В Украине вакцина от Sinovac должна быть к лету, иначе Лекхим вернет миллиард – StateWatch

Марк Сировой
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минздрав вакцина регистрация коронавирус COVID-19 Sinovac лекхим
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