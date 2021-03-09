Коронавирус. У 20 000 вакцинированных в Украине не было тяжелых последствий – Степанов

В Украине вакцинировали против коронавируса почти 20 000 человек, было 185 сообщений о побочных эффектах, тяжелых последствий после прививки не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Он отметил, что с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек, в список ожидания прививки записались более 190 000 желающих.

"По данным государственного экспертного центра Минздрава, среди почти 20 000 вакцинированных зафиксировано всего 185 сообщений о побочных эффектах иммунизации", – сказал министр.

Степанов отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации: от покраснения кожи до повышения температуры.

"Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано", – заявил глава МОЗ.

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По словам Степанова, лишь в одном случае вакцинированному потребовался уход врачей, чтобы "перестраховаться". У пациента была повышена температура, через два дня она стала нормальной – и человек вернулся к обычной жизни.

Степанов добавил, что побочные эффекты после вакцины (повышение температуры, усталость, головная боль) могут наблюдаться около суток.

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Марк Сировой

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