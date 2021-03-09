UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. У 20 000 вакцинированных в Украине не было тяжелых последствий – Степанов

09.03.2021, 10:25
Коронавирус. У 20 000 вакцинированных в Украине не было тяжелых последствий – Степанов - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)

В Украине вакцинировали против коронавируса почти 20 000 человек, было 185 сообщений о побочных эффектах, тяжелых последствий после прививки не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек, в список ожидания прививки записались более 190 000 желающих.

"По данным государственного экспертного центра Минздрава, среди почти 20 000 вакцинированных зафиксировано всего 185 сообщений о побочных эффектах иммунизации", – сказал министр.

Степанов отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации: от покраснения кожи до повышения температуры.

"Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано", – заявил глава МОЗ.

Читайте также: Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция

По словам Степанова, лишь в одном случае вакцинированному потребовался уход врачей, чтобы "перестраховаться". У пациента была повышена температура, через два дня она стала нормальной – и человек вернулся к обычной жизни.

Степанов добавил, что побочные эффекты после вакцины (повышение температуры, усталость, головная боль) могут наблюдаться около суток.

Читайте также колонку нашего редактора: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина максим степанов коронавирус COVID-19 COVISHIELD побочные эффекты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 