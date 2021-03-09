Коронавирус. У 20 000 вакцинированных в Украине не было тяжелых последствий – Степанов
В Украине вакцинировали против коронавируса почти 20 000 человек, было 185 сообщений о побочных эффектах, тяжелых последствий после прививки не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек, в список ожидания прививки записались более 190 000 желающих.
"По данным государственного экспертного центра Минздрава, среди почти 20 000 вакцинированных зафиксировано всего 185 сообщений о побочных эффектах иммунизации", – сказал министр.
Степанов отметил, что Минздрав фиксирует любые сообщения о побочных эффектах после вакцинации: от покраснения кожи до повышения температуры.
"Никаких тяжелых последствий после почти 20 000 прививок в Украине не зафиксировано", – заявил глава МОЗ.
Читайте также: Вакцинация в Украине. Какие документы надо заполнить перед прививкой – инструкция
По словам Степанова, лишь в одном случае вакцинированному потребовался уход врачей, чтобы "перестраховаться". У пациента была повышена температура, через два дня она стала нормальной – и человек вернулся к обычной жизни.
Степанов добавил, что побочные эффекты после вакцины (повышение температуры, усталость, головная боль) могут наблюдаться около суток.
- В Украине также с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии. Главсанврач Виктор Ляшко перечислил противопоказания для вакцинации.
- Вакцинировались от COVID-19 президент Владимир Зеленский, Степанов и Ляшко.
- Также прививку Covishield получил тибетский духовный лидер Далай-лама.
Читайте также колонку нашего редактора: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео
Комментарии