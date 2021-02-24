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Вакцинация против COVID-19 стартовала еще в двух областях: фото

24.02.2021, 17:50
Вакцинация против COVID-19 стартовала еще в двух областях: фото - Фото
Первая прививка от COVID-19 в Киевской области (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)

Сегодня, 24 февраля, стартовала вакцинация от COVID-19 в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщают пресс-службы облгосадминистраций.

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В Киевской области первой прививку получила врач Татьяна Шульженко, которая работает заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больницы.

Замглавы Киевской ОГА Татьяна Щербак сообщила, что первую волну вакцинации в регионе планируют завершить через две-три недели, область получила 16 600 доз вакцин AstraZeneca.

В Чернигове первыми вакцинировали заведующего Игоря Кузина и старшую медсестру общесоматического (ковидного) отделения областной больницы.

По словам главы Черниговской ОГА Анны Коваленко, в область привезли 6800 доз вакцины, срок годности которой – полгода. В ближайшее время планируется привить более 5000 человек.

Ранее замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что первыми вакцину получат Киев и шесть областей – Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская. После этого вакцины развезут в оставшиеся области.

  • Сегодня, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку Евгений Горенко из Черкасской области.

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Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус
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