Черкасская область первой в Украине начала вакцинацию – фото
24.02.2021, 13:14
Фото - Facebook Олександр Скичко
Черкасская область первой получила вакцины от COVID-19. Об этом в Facebook заявил глава Черкасской областной госадминистрации Александр Скичко.
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По его словам, именно отсюда начнется всеукраинская вакцинация – всего в область привезли 16200 доз препарата разработки Oxford/AstraZeneca.
На данный момент власти планируют вакцинировать свыше 7 000 жителей области.
Черкащина – перша область в Україні, яка вже отримала вакцину. Саме від нас розпочинається загальноукраїнська...Опубликовано Олександром Скічко Среда, 24 февраля 2021 г.
- Вчера 23 февраля в Украину из Индии прилетела первая партия вакцин против коронавируса Covishield, разработанная Oxford/AstraZeneca.
- Минздрав рассчитывал начать вакцинацию в Украине еще 15 февраля. Этого не произошло, как объяснил глава МОЗ Степанов, из-за "технических проблем логистического характера".
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