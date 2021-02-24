Черкасская область первой в Украине начала вакцинацию – фото

Черкасская область первой получила вакцины от COVID-19. Об этом в Facebook заявил глава Черкасской областной госадминистрации Александр Скичко.

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По его словам, именно отсюда начнется всеукраинская вакцинация – всего в область привезли 16200 доз препарата разработки Oxford/AstraZeneca.

На данный момент власти планируют вакцинировать свыше 7 000 жителей области.

Черкащина – перша область в Україні, яка вже отримала вакцину. Саме від нас розпочинається загальноукраїнська... Опубликовано Олександром Скічко Среда, 24 февраля 2021 г.

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Станислав Стороженко

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