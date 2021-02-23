Вакцина для Украины. После дозы AstraZeneca госпитализации резко упали: данные из Британии

Одна доза антиковидной вакцины Oxford/AstraZeneca при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у самых пожилых из привитых (80 лет и больше) – тех, кто все-таки заразился коронавирусом. Данных об эффективности препарата, начиная с шестой недели после первой дозы, пока нет, пишет sciencemediacentre.org со ссылкой на два исследования в Британии.

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Оценки сделаны после вакцинации в Шотландии с 8 декабря 2020-го по 15 февраля 2021 года. Около 650 000 человек там получили за это время Pfizer/BNT, 490 000 – "астразенеку". Так как данные о госпитализациях собирали спустя 28 дней после дозы, такая информация поступила от 220 000 человек с "пфайзером" и 45 000 с "астразенекой".

"Пфайзер" в этой стране снизил количество госпитализаций в той же возрастной группе на 85% через четыре недели после первой дозы. Позднее этот показатель снизился до 66%; то есть, есть потребность во второй, закрепляющей дозе, которая значительно усиливает иммунный ответ.

Более обширная проверка показала, что Pfizer/BNT на 57% эффективна в предотвращении симптомов ковида у британцев старше 80 лет через три-четыре недели после первой дозы. После второй дозы этот показатель вырос до более чем 85%.

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Профессор иммунологии Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила разработкой вакцины, заявила, что полевые данные из Шотландии свидетельствуют – оба препарата ("астразенека" и "пфайзер") высокоэффективны в предотвращении госпитализации людей старше 80 лет после однократной дозы. "Это подтверждает нашу уверенность в использовании этой вакцины для взрослых всех возрастов", – подчеркнула она.

В Англии же предварительные данные показывают, что "пфайзеровская" вакцина снижает риск заражения на 70% после одной дозы, и на 85% – после второй.

Между тем, многие медики и ученые призывают проявлять осторожный оптимизм, но не спешить с резкими политическими решениями, так как нужно собрать данные в большем периоде времени.

В Британии на 23 февраля около 18 млн человек получили хотя бы одну дозу. Это более 1/3 взрослого населения страны, где коронавирус забрал уже свыше 120 000 жизней.

Вчера, 22 февраля, в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca.

А вот ранние оценки эффективности Рfizer-BNT против симптомов и госпитализации в США, и по защите от госпитализации/тяжелого ковида/смерти – в Израиле.

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Евгений Пилипенко

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