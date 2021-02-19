UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эффективность Moderna и Pfizer-BNT против симптомов и госпитализации: первые оценки из США

19.02.2021, 12:26
Эффективность Moderna и Pfizer-BNT против симптомов и госпитализации: первые оценки из США - Фото
Фото: ЕРА

Американские медики оценили эффективность РНК-прививок Moderna и Pfizer-BNT в предотвращении симптомов COVID-19 уже не по клиническим испытаниям, а в реальных условиях массовой вакцинации населения США. Препринт (еще не проверенный рецензентами отчет) доступен на сервере medRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отчет составляли специалисты сети Mayo Clinic при помощи программной платформы на основе искусственного интеллекта от компании nference. Алгоритмы последней позволяют синтезировать разрозненные биомедицинские данные для анализа и делать их пригодными для вычислений.

Выборка сделана из привитых на первом этапе (между 1 декабря 2020 года и 8 февраля 2021-го) медиков и жителей учреждений длительного ухода в штатах Аризона, Флорида, Миннесота и Висконсин.

Авторы сравнивали показатели у 31 069 человек, которые получили хотя бы одну дозу любой вакцины, и точно такого же количества невакцинированных (соответствовали предрасположенности на основе демографических данных, местоположения и количества ранее сделанных ПЦР-тестов).

Нажмите, чтобы увеличить

"8041 человек получил обе дозы и подвергался риску заражения как минимум 36 дней после первой дозы. Введение двух доз было на 88,7% эффективным в предотвращении инфекции с началом по крайней мере через 36 дней после первой дозы", – пишут они.

Читайте также: ScanCell создает универсальную вакцину против всех вариантов коронавируса

В группе "вакцина" за установленный период инфекцию подхватили 263 человека (0,85%), среди непривитых – 661 (2,11%).

Кроме того, вакцинированные, которым затем поставили диагноз COVID-19, имели значительно более низкие показатели двухнедельной госпитализации, чем невакцинированные больные. Среди заболевших в группе "вакцина" 7 человек были отправлены в больницу, среди непривитых – 217.

Вывод авторов однозначен: результаты исследования "демонстрирует реальную эффективность вакцин в снижении частоты инфицирования SARS-CoV-2 и тяжести COVID-19 среди лиц с самым высоким риском заражения".

Читайте также: Ученые призвали отложить введение второй дозы вакцины Pfizer-BNT для большей эффективности

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование вакцинация медицина вакцина прививка статистика коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 Pfizer BioNtech препринт Pfizer-BioNTech
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 