Эффективность Moderna и Pfizer-BNT против симптомов и госпитализации: первые оценки из США
Американские медики оценили эффективность РНК-прививок Moderna и Pfizer-BNT в предотвращении симптомов COVID-19 уже не по клиническим испытаниям, а в реальных условиях массовой вакцинации населения США. Препринт (еще не проверенный рецензентами отчет) доступен на сервере medRxiv.
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Отчет составляли специалисты сети Mayo Clinic при помощи программной платформы на основе искусственного интеллекта от компании nference. Алгоритмы последней позволяют синтезировать разрозненные биомедицинские данные для анализа и делать их пригодными для вычислений.
Выборка сделана из привитых на первом этапе (между 1 декабря 2020 года и 8 февраля 2021-го) медиков и жителей учреждений длительного ухода в штатах Аризона, Флорида, Миннесота и Висконсин.
Авторы сравнивали показатели у 31 069 человек, которые получили хотя бы одну дозу любой вакцины, и точно такого же количества невакцинированных (соответствовали предрасположенности на основе демографических данных, местоположения и количества ранее сделанных ПЦР-тестов).
"8041 человек получил обе дозы и подвергался риску заражения как минимум 36 дней после первой дозы. Введение двух доз было на 88,7% эффективным в предотвращении инфекции с началом по крайней мере через 36 дней после первой дозы", – пишут они.
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В группе "вакцина" за установленный период инфекцию подхватили 263 человека (0,85%), среди непривитых – 661 (2,11%).
Кроме того, вакцинированные, которым затем поставили диагноз COVID-19, имели значительно более низкие показатели двухнедельной госпитализации, чем невакцинированные больные. Среди заболевших в группе "вакцина" 7 человек были отправлены в больницу, среди непривитых – 217.
Вывод авторов однозначен: результаты исследования "демонстрирует реальную эффективность вакцин в снижении частоты инфицирования SARS-CoV-2 и тяжести COVID-19 среди лиц с самым высоким риском заражения".
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