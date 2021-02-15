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Фаза IV. Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: впечатляет

15.02.2021, 10:39
Фаза IV. Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: впечатляет - Фото
Медик набирает в шприц вакцину Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Антиковидная вакцина от компаний Pfizer-ВioNTech обеспечивает 94% защиты от симптомов COVID-19: таковы данные "полевого" исследования действенности препарата в Израиле, где уже около 4 млн человек привито первой дозой, и 2,5 млн – двумя. Цифру эффективности вакцины назвал крупнейший в стране поставщик медуслуг Клалит.

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За определенный период времени были проверены данные по 600 000 гражданам, которые получили обе дозы (170 000 в возрасте 60 лет и старше и 430 000 – от 16 до 59 лет), и такое же количество невакцинированных людей.

По сравнению с непривитыми, в привитой группе случаи симптоматической инфекции снижены на 94%, а число случаев "серьезного" течения заболевания – на 92%. В Клалит пишут, что эффективность вакцины сохраняется во всех возрастных группах, в том числе в возрасте 70+.

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Второй укол участники исследования получили как минимум за неделю до проверки, что довольно мало: желательно, чтобы прошло минимум две недели. "С каждой прошедшей неделей будем уточнять оценку", – говорят медики.

В стране с населением около 9 млн человек постепенно ослабляют третий с начала пандемии локдаун и к концу марта хотят вакцинировать всех старше 16 лет.

Медики не скрывают, что эти данные озвучены для того, чтобы "привлечь внимание непривитого населения к факту, что вакцина очень эффективна и предотвращает серьезное заболевание".

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Евгений Пилипенко
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Израиль исследование вакцинация медицина вакцина прививка статистика эффективность коронавирус COVID-19
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