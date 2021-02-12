Надежда для людей с избыточным весом: успешно проверен препарат для лечения ожирения

Медики при Университетском колледже Лондона утверждают, что лекарство от диабета семаглутид можно применять для уменьшения веса у людей с ожирением. О проведенном масштабном исследовании пишут в New England Journal for Medicine.

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В изучении эффекта препарата принял участие 1961 человек из 129 центров в 16 странах (раз+два) с индексом массы тела от 30 и выше (средний вес 105 кг), у которых не было диабета. Группы (одной еженедельно подкожно кололи 2,4 мг препарата – аналогично инъекциям инсулина, другой – плацебо) разделили в пропорции 2:1 и наблюдали за ними 68 недель, начиная с осени 2018 года.

К финишу дошли 94,3% участников. Они получали индивидуальные консультации у диетологов раз в месяц для поддержания низкокалорийной диеты и адекватного уровня физической активности.

СПРАВКА. Семаглутид одобрен и используется в более низких дозах (~1 мг) для лечения диабета 2 типа. Увеличивает секрецию инсулина, тем самым увеличивая метаболизм сахара. Содержит соединение, структурно сходное с гормоном GLP-1 и имитирующее его действие: оно выделяется в кровь из кишечника и вызывает снижение веса, уменьшая чувство голода и усиливая чувство насыщения. Пациенты просто начинают есть меньше.

В результате 75% получавших семаглутид потеряли более 10% веса, а более трети – свыше 20% веса. Среднестатический участник исследования с препаратом сбросил ~15,3 кг. В группе плацебо средняя потеря веса составила 2,6 кг.

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Более того, пишут в докладе авторы, снижение веса сопровождалось снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета (то есть, артериального давления, уровня сахара и жира в крови, охвата талии и проч.).

Побочные эффекты на фазы III исследования включали преходящую тошноту и диарею (легкой и умеренной степени), боль в животе и запор. FDA предупреждает и о невысоком риске более серьезных побочек.

"Результаты – крупный прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением", – пишут авторы. Они воодушевлены: впервые можно добиться лекарством того, что ранее было возможно только с помощью операций по снижению веса.

Сейчас семаглутид представили на одобрение регуляторов в Британии, ЕС и США как средство для лечения ожирения, использовав как аргумент итоги этого исследования.

ВНИМАНИЕ. Самолечение препаратом опасно для жизни! Проводится только после тщательного обследования медиками и по четким предписаниям.

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Евгений Пилипенко

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