UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Надежда для людей с избыточным весом: успешно проверен препарат для лечения ожирения

12.02.2021, 09:59
Надежда для людей с избыточным весом: успешно проверен препарат для лечения ожирения - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Медики при Университетском колледже Лондона утверждают, что лекарство от диабета семаглутид можно применять для уменьшения веса у людей с ожирением. О проведенном масштабном исследовании пишут в New England Journal for Medicine.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В изучении эффекта препарата принял участие 1961 человек из 129 центров в 16 странах (раз+два) с индексом массы тела от 30 и выше (средний вес 105 кг), у которых не было диабета. Группы (одной еженедельно подкожно кололи 2,4 мг препарата – аналогично инъекциям инсулина, другой – плацебо) разделили в пропорции 2:1 и наблюдали за ними 68 недель, начиная с осени 2018 года.

К финишу дошли 94,3% участников. Они получали индивидуальные консультации у диетологов раз в месяц для поддержания низкокалорийной диеты и адекватного уровня физической активности.

СПРАВКА. Семаглутид одобрен и используется в более низких дозах (~1 мг) для лечения диабета 2 типа. Увеличивает секрецию инсулина, тем самым увеличивая метаболизм сахара. Содержит соединение, структурно сходное с гормоном GLP-1 и имитирующее его действие: оно выделяется в кровь из кишечника и вызывает снижение веса, уменьшая чувство голода и усиливая чувство насыщения. Пациенты просто начинают есть меньше.

В результате 75% получавших семаглутид потеряли более 10% веса, а более трети – свыше 20% веса. Среднестатический участник исследования с препаратом сбросил ~15,3 кг. В группе плацебо средняя потеря веса составила 2,6 кг.

Читайте также: Ученые объяснили, почему с возрастом люди набирают вес

Более того, пишут в докладе авторы, снижение веса сопровождалось снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета (то есть, артериального давления, уровня сахара и жира в крови, охвата талии и проч.).

Нажмите, чтобы увеличить

Побочные эффекты на фазы III исследования включали преходящую тошноту и диарею (легкой и умеренной степени), боль в животе и запор. FDA предупреждает и о невысоком риске более серьезных побочек.

"Результаты – крупный прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением", – пишут авторы. Они воодушевлены: впервые можно добиться лекарством того, что ранее было возможно только с помощью операций по снижению веса.

Сейчас семаглутид представили на одобрение регуляторов в Британии, ЕС и США как средство для лечения ожирения, использовав как аргумент итоги этого исследования.

ВНИМАНИЕ. Самолечение препаратом опасно для жизни! Проводится только после тщательного обследования медиками и по четким предписаниям.

Читайте также: 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование медицина похудение лишний вес лекарство препарат ожирение BMI ИМТ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 