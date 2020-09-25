Ученые пишут, что "пивной" живот увеличивает риск смерти, а жир на тазу и в бедрах – нет

В отличие от брюшного ожирения, небольшое ожирение в районе таза или бедер помогает поддерживать кровяное давление в относительном тонусе

Ученые Сенманского университета медицинских наук в Иране и Торонтского университета в Канаде считают, что избыточный брюшной жир повышает риск смерти даже у стройных в остальном людей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal.

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Авторы исследования считают, что общий индекс массы тела слабо отражает реальное состояние организма, так как он не учитывает мышечную массу тела и "местные" ожирения. Поэтому они решили изучить влияние жировых отложений в районе талии и бедер.

Оказалось, что излишнее ожирение в районе живота опасно даже для, в целом, стройных людей. По мнению ученых, каждые лишние 10 см в объеме талии связаны с ростом риска преждевременной смерти на 11%.

Висцеральный (брюшной) жир способствует повышению уровня холестерина, кровяного давления, он увеличивает риск развития болезней сердца, диабета и инсульта, пишут в статье.

По данным Национальной службы здравоохранения Британии, худеть необходимо, если талия 94 см или больше у мужчин и 80+ см у женщин. Отмечается, что если охват талии составляет больше 102 см у мужчин и 88 см у женщин, то следует немедленно начать худеть и обратиться к терапевту.

Ученые считают, что доказали: окружность таза и бедер оказалась обратно пропорциональна риску смерти от всех причин. Так, увеличение окружности таза на 10 см ассоциировалось со снижением риска смерти от всех причин на 10%, увеличение окружности бедер на 5 см – на 18%.

Причина такой корреляции заключается в том, что, по мнению авторов исследования, жир ниже талии может быть полезен для обмена веществ. Небольшое ожирение в районе таза или бедер помогает поддерживать кровяное давление в относительном тонусе.

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Молодые люди, часто использующие соцсети, более склонны к ожирению . Они чаще испытывают чувство голода.

Станислав Стороженко

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