UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австралийские медики заявили о прорыве в лечении меланомы: многие "скорее всего вылечатся"

09.02.2021, 10:25
Австралийские медики заявили о прорыве в лечении меланомы: многие
Фото: pixabay.com

Медики из Австралийского института меланомы заявляют о "прорыве" в лечении этого типа рака – одной из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, которая часто рецидивирует и запускает метастазы почти во все органы. Авторы пишут в Nature Medicine, что медикаментозное лечение перед операцией "эффективно в предотвращении смертельного распространения болезни".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас принято делать операцию, и затем лечить медикаментами (адъювантная терапия). Авторы проверяли обратный подход. Они объединили и проанализировали данные из шести клинических испытаний, где короткую лекарственную иммунотерапию пациентам с III стадией рака, который распространился на лимфоузлы, проводили перед операцией.

Всего изучили показатели 192 пациентов. Из них 141 получил иммунотерапию (104 – комбинацией ипилимумаба и ниволумаба, 37 – монотерапей анти-PD-1), и еще 51 – таргетную/точечную терапию. На момент написания статьи ни один пациент не умер от меланомы, указали авторы.

Из 75% пациентов, которые хорошо отреагировали на двойную предоперационную иммунотерапию, после операции меланома вернулась только у 3%. То есть "97% скорее всего вылечатся", пишут в институте.

Читайте также: Больше пьете кофе – меньше риск рака простаты. Но это не точно

Авторы пишут, что в дополнение к обучению иммунной системы более эффективной работе против меланомы, их неоадъювантная терапия позволяет врачу на ранней стадии оценить, отвечает ли пациент на конкретное лечение, и при необходимости выбрать альтернативный план. Это также может сделать операцию менее сложной.

Неоадъювантная терапия для пациентов на стадии III пока не одобрена как стандарт лечения. Исследователи надеются, что это изменится, и называют новую терапию "одним из самых больших достижений в лечении меланомы с момента появления иммунотерапии".

Читайте также: Регулярная физкультура оказалась полезной для онкобольных

"Если мы сможем предотвратить прогрессирование пациентов до стадии IV или метастаз, мы еще ближе подберемся к достижению цели – нулевой смертности от меланомы", – заявил один из авторов исследования профессор Ричард Сколайер.

Статистику в виде карт и инфографики по раку в мире можно посмотреть здесь.

Читайте также: США условно одобрили первое лекарство в таблетках против рака у собак 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука исследование медицина открытие операция опухоль рак онкология меланома прорыв терапия хирургия лечение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 