Австралийские медики заявили о прорыве в лечении меланомы: многие "скорее всего вылечатся"

Медики из Австралийского института меланомы заявляют о "прорыве" в лечении этого типа рака – одной из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, которая часто рецидивирует и запускает метастазы почти во все органы. Авторы пишут в Nature Medicine, что медикаментозное лечение перед операцией "эффективно в предотвращении смертельного распространения болезни".

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Сейчас принято делать операцию, и затем лечить медикаментами (адъювантная терапия). Авторы проверяли обратный подход. Они объединили и проанализировали данные из шести клинических испытаний, где короткую лекарственную иммунотерапию пациентам с III стадией рака, который распространился на лимфоузлы, проводили перед операцией.

Всего изучили показатели 192 пациентов. Из них 141 получил иммунотерапию (104 – комбинацией ипилимумаба и ниволумаба, 37 – монотерапей анти-PD-1), и еще 51 – таргетную/точечную терапию. На момент написания статьи ни один пациент не умер от меланомы, указали авторы.

Из 75% пациентов, которые хорошо отреагировали на двойную предоперационную иммунотерапию, после операции меланома вернулась только у 3%. То есть "97% скорее всего вылечатся", пишут в институте.

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Авторы пишут, что в дополнение к обучению иммунной системы более эффективной работе против меланомы, их неоадъювантная терапия позволяет врачу на ранней стадии оценить, отвечает ли пациент на конкретное лечение, и при необходимости выбрать альтернативный план. Это также может сделать операцию менее сложной.

Неоадъювантная терапия для пациентов на стадии III пока не одобрена как стандарт лечения. Исследователи надеются, что это изменится, и называют новую терапию "одним из самых больших достижений в лечении меланомы с момента появления иммунотерапии".

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"Если мы сможем предотвратить прогрессирование пациентов до стадии IV или метастаз, мы еще ближе подберемся к достижению цели – нулевой смертности от меланомы", – заявил один из авторов исследования профессор Ричард Сколайер.

Статистику в виде карт и инфографики по раку в мире можно посмотреть здесь.

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Евгений Пилипенко

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