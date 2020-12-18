Подтверждено: оральные противозачаточные защищают от двух видов гинекологического рака

Использование оральных контрацептивов защищает от рака яичников и эндометрия, причем этот эффект может сохраняться десятилетия после прекращения приема таких гормональных препаратов. Это подтвердили в масштабном исследовании ученые Уппсальского университета, пишет журнал Cancer Research.

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Были проверены данные 256 661 родившейся с 1939 по 1970 год женщины, доступные в Британском биобанке. Информацию о диагнозах рака собирали на основе данных самооценки и из национальных регистров до марта 2019 года.

Выяснилось, что у принимавших оральные контрацептивы женщин был значительно ниже риск развития рака яичников и эндометрия, чем у не принимавших. Причем спустя 15 лет после прекращения приема риск все равно был наполовину ниже, и значительное снижение риска прослеживалось до 35 лет после отказа от приема "гормонов".

СПРАВКА. Рак яичников и эндометрия – одни из наиболее распространенных гинекологических видов рака с пожизненным риском чуть более 2%. Второй встречается немного чаще, но так как он имеет более выраженные симптомы и чаще обнаруживается на ранней стадии, уровень смертности от него низкий. При этом рак яичников – одно из самых смертоносных онкологических заболеваний: зачастую он скрыт от выявления до того, пока не становится слишком поздно.

Ранее прием таких противозачаточных связывали с повышенным риском получить рак груди. Исследователи пишут: было обнаружено лишь небольшое повышение такого риска, причем он исчез в течение нескольких лет после прекращения приема.

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"Наши данные демонстрируют, что долгосрочный риск рака молочной железы может не отличаться между употреблявшими такие препараты и не употребляющими, даже если есть повышенный краткосрочный риск (<2 лет)", – уточнили они.

Первые гормональные противозачаточные в виде таблеток появились более 50 лет назад. Основные действующие вещества – синтетические формы женских половых гормонов эстроген и прогестин, которые пресекают овуляцию и, соответственно, защищают от беременности.

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Евгений Пилипенко

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