В пользу вакцинации. Связь COVID-19 с опасным неврологическим синдромом не найдена: ученые

Не обнаружено никакой статистической связи между COVID-19 и опасным неврологическим заболеванием – синдромом Гийена-Барре. Результат исследования нейробиологов Университетского колледжа Лондона опубликовал журнал Brain, коротко о нем пишет EurekAlert.

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Ученые оценили число случаев лечения СГБ в Британии с 2016 по 2019 год, и оно оказалось сопоставимо с количеством случаев в первой половине 2020 года – уже при пандемии ковида.

Более того, заболеваемость СГБ упала на 40-50% в период с марта по май 2020-го по сравнению с теми же месяцами 2016-2019 годов.

"Это новое открытие противоречит результатам других небольших и менее обширных международных исследований. Но всплеска случаев при пандемии SARS-CoV-2 не обнаружено, в отличие от того, как это произошло во время пандемии вируса Зика", – уточнили авторы.

СПРАВКА. СГБ – редкое, но серьезное аутоиммунное заболевание периферической нервной системы. Обычно поражает стопы, руки и конечности, вызывая онемение, слабость и боль. Точная причина неизвестна, но СГБ "часто" возникает после гастроэнтерита от Camplylobacter и . СГБ – редкое, но серьезное аутоиммунное заболевание периферической нервной системы. Обычно поражает стопы, руки и конечности, вызывая онемение, слабость и боль. Точная причина неизвестна, но СГБ "часто" возникает после гастроэнтерита от Camplylobacter и вируса Зика : иммунная система начинается ошибочно атаковать нервы , а не патогены. СГБ обычно обратим, но в тяжелых случаях может вызывать паралич дыхательных мышц и требовать поддержки ИВЛ. Ключ к правильному лечению – ранее выявление болезни.

Отдельно ученые пытались установить, есть ли какая-либо генетическая или белковая структура в вирусе SARS-CoV-2, которая может вызвать аутоиммунный ответ. В отличие от Camplylobacter, связи не обнаружено. Другими словами, пишут они, "опасения, что вакцинация от ковида может вызвать СГБ в значительных количествах, почти наверняка безосновательны".

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Авторы отмечают: при вакцинации против COVID-19 этот синдром и другие заболевания почти наверняка будут возникнуть у отдельных привитых "просто по случайности – как и везде в популяции", но это, переживают они, "может вызвать беспокойство у пациентов, политиков и регуляторов, а также разжечь опасения по поводу вакцинации, хотя вполне вероятно, что большинство, если не все случаи, просто случайно совпадут с периодом прививок".

Авторы надеются, что результаты их исследования "вселят уверенность в общественность" на фоне глобальной вакцинации против коронавируса.

Риск СГБ в результате вакцинации против гриппа оценивается примерно в 1 на 1 000 000 доз, то есть это почти статистическая погрешность.

8 декабря Британия стала первой страной Запада, начавшей массовую ковид-вакцинацию. Аллергиков призвали воздержаться от прививок.

Украина получит по программе COVAX около 8 млн доз вакцины против ковида бесплатно, остальное – за бюджетные средства.

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Евгений Пилипенко

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