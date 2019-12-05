Хватит одной таблетки в месяц. Ученые создали новый контрацептив

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Американские ученые создали оральное противозачаточное средство, которое достаточно принимать раз в месяц. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Таблетка остается в желудке несколько недель и медленно выделяет в организм гормоны, которые препятствуют овуляции. Она не переваривается благодаря антикислотному покрытию, защищающему ее от воздействия желудочного сока.

Капсула напоминает звездочку, которая раскрывается и в каждом из шести концов находится запас гормонов. Пустая оболочка выводится из организма только после того, как из нее высвобождается действующее вещество.

Таблетки пока что тестировались только на свиньях и ученые уточняют, что разработка находится на ранней стадии.

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