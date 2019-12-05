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Хватит одной таблетки в месяц. Ученые создали новый контрацептив

Хватит одной таблетки в месяц. Ученые создали новый контрацептив - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.12.2019, 18:01

Таблетки пока что тестировались только на свиньях

Американские ученые создали оральное противозачаточное средство, которое достаточно принимать раз в месяц. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Таблетка остается в желудке несколько недель и медленно выделяет в организм гормоны, которые препятствуют овуляции. Она не переваривается благодаря антикислотному покрытию, защищающему ее от воздействия желудочного сока. 

Капсула напоминает звездочку, которая раскрывается и в каждом из шести концов находится запас гормонов. Пустая оболочка выводится из организма только после того, как из нее высвобождается действующее вещество.

Таблетки пока что тестировались только на свиньях и ученые уточняют, что разработка находится на ранней стадии. 

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наука ученые здоровье беременность контрацептив противозачаточное
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