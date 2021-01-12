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Забота о питомцах. США условно одобрили первое лекарство в таблетках против рака у собак

12.01.2021, 08:56
Забота о питомцах. США условно одобрили первое лекарство в таблетках против рака у собак - Фото
Фото: pixabay.com

В США условно одобрили таблетированный препарат для лечения лимфомы у собак: одного из самых распространенных раковых заболеваний у этих домашних животных. Об этом сообщило американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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Речь идет о препарате Laverdia-CA1 (таблетки вердинексора), который предотвращает секрецию определенных белков из ядра раковых клеток, тем самым позволяя этим белкам контролировать рост и предотвращать распространение таких клеток.

Это второй препарат для лечения лимфомы у собак, условно одобренный FDA. В 2016 году "добро" в США получило инъекционное лекарство Tanovea-CA1.

СПРАВКА. Лимфомы – одна из самых распространенных опухолей у домашних собак, поражает лимфатические узлы и лимфатическую систему. Это очень агрессивный вид новообразований; без лечения они часто приводят к летальному исходу в течение нескольких недель. Большинство лимфом собак – диффузные крупноклеточные В-клеточные лимфомы, большинство других – Т-клеточные. Ежегодно поражает ~70 000 собак в США.

Теперь владельцы собак с диагнозом лимфома смогут лечить питомца дома: перорально два раза в неделю сразу после еды с интервалом не менее 72 ч между приемами. Получение Laverdia-CA1 – только по рецепту.

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Условное одобрение получено после исследования на 58 больных собаках разных пород, веса и пола (у большинства была лимфома III стадии), за которыми наблюдали в течение не менее восьми месяцев. У 17 из 58 собак лимфома не прогрессировала в течение как минимум 56 дней после приема вердинексора, причем у трех из них не наблюдалось никакого прогрессирования болезни в течение как минимум полугода.

Наиболее частыми "побочками" вердинексора были анорексия, рвота, диарея, потеря веса, летаргия, повышенное потребление воды, учащенное мочеиспускание, повышение ферментов печени и пониженные тромбоциты.

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Беременным женщинам, тем, кто готовится забеременеть, кормящим и детям не следует трогать или вводить этот препарат, а также прикасаться к фекалиям, моче, рвоте или слюне обработанных собак.

Условное одобрение позволяет ветеринарам получить доступ к препаратам, а фармкомпания в это время собирает дополнительные данные об эффективности. Затем у нее есть до пяти лет на завершение полных исследований эффективности для окончательного утверждения препарата FDA.

Евгений Пилипенко
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