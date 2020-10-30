Собаки могут оказаться не только лучшими, но и самыми "старыми друзьями" людей – ученые

Исследование генетических образцов останков древних собак показало, что отдельные современные породы имеют с ними много общего

Собаки могут быть самыми "старыми друзьями" людей. Анализ показал, что процесс их одомашнивания начался еще 11 000 лет назад, задолго до приручения человеком всех остальных животных. Исследование было опубликовано в журнале Science.

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Ученые проанализировали полный ДНК-геном 27 останков древних собак: результаты показали, что отдельные породы (например, чихуахуа) сохранили частицы ДНК собак, которые жили за несколько тысяч лет до нашей эры.

Кроме того, исследование показало, что образцы генетического материала собак отчасти повторяют человеческие, поскольку те часто были компаньонами людей во время путешествий.

По мнению одного из ученых Оксфордского университета Грегора Ларсона, изучение генетических образцов древних собак дало возможность понять, "насколько далеко уходит совместная история людей и собак", ведь собаки, скорее всего, наши самые старые и самые близкие животные-партнеры.

При этом, точная начала одомашнивания собак пока по-прежнему остается неизвестной. Приручение кошек началось около 6000 лет назад, вероятно, для борьбы с мышами в городах Ближнего Востока. В то время, как одомашнивание собак могло начаться где угодно – в Сибири, Азии или на том же Востоке, отмечают исследователи.

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Дарья Мостовая

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