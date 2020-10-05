Коты способны имитировать и копировать действия человека – эксперимент

Ученые утверждают, что хорошо социализированная кошка, как и собака, способна воспроизводить действия, продемонстрированные человеком

Ученые Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште заявили, что коты могут проявлять способности к обучению и дрессировке: они "получили доказательства", что хорошо социализированная кошка способна воспроизводить действия, продемонстрированные человеком. Об этом пишут в журнале Animal Cognition.

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Эксперимент, утверждают там, дает первое свидетельство того, что методика "делай как я" применима не только к собакам, но и к кошкам. Они якобы способны распознавать сходство поведения и копировать его.

СПРАВКА. "Делай как я" — это методика обучения собак, которая базируется на когнитивных способностях животного. Этот способ помогает раскрыть способности животных к имитации, которые заложены у них с рождения.

Профессиональный дрессировщик собак Фуми Хигаки рассказала, что ее кошка Эбису "была очень мотивирована" каждый раз, когда видела еду. Ее хозяйка решила применить это, используя метод для дрессировки собак. С мая по сентябрь 2019 года Хикаги проводила эксперименты.

Сначала она учила Эбису повторять переворачивание: кошка должна была перевернуться после слов "Делай как я". Затем животному демонстрировали новое действие, незнакомое ей ранее. При этом Эбису постоянно повторяли знакомую ей команду.

В начале каждого испытания хозяйка привлекала внимание кошки с помощью еды, ласк и голоса, побуждая животное сесть и оставаться перед ней, используя сигналы, которые известны животному.

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Дальнейшие эксперименты подразумевали в общей сложности 21 тренировку по 3-10 испытаний в каждой тренировке. Кошка научилась по команде выполнять незнакомые для нее действия: она сдвигала крышку контейнера из нержавеющей стали в сторону, вставала на задние лапы, вращалась, протягивала лапу, касалась игрушки, занимала определенно положение и так далее.

По словам ученых, животному удалось среагировать должным образом в общей сложности примерно в 81,2% случаев.

Ранее ученые доказали, что в отличие от подавляющего большинства животных, как диких, так и одомашненных, домашние кошки предпочитают питаться "бесплатно", а не прикладывать усилия, чтобы получить пищу.

Ученые выяснили, что голодные кошки не брезгуют есть тела умерших людей.

Станислав Стороженко

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